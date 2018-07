Konjiški kegljaški klub ima v svojih vrstah evropskega prvaka

Član Kegljaškega kluba Konjice Aleš Peperko se je zelo zadovoljen vrnil z drugega evropskega prvenstva gluhih, ki so ga pred kratkim gostili v avstrijskem mestu Ritzing. Bil je namreč v postavi za ekipno tekmo, na kateri so Slovenci v konkurenci devetih ekip osvojili zlato medaljo. To pa ni edina medalja, ki jo je Peperko tokrat dobil okoli vratu.

Več v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Zveza GNS