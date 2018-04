Konjiški kegljači imajo za sabo uspešno sezono

V sezoni 2017/2018 so kegljači Konjic zabeležili šest zmag, tri remije in devet porazov, kar je v 1. A slovenski ligi zadoščalo za končno peto mesto. “Za nami je uspešna sezona. S končnim petim mestom je ekipa dosegla enega večjih uspehov. Bilo je narejenih nekaj zelo lepih in odmevnih rezultatov na tekmah v gosteh. Po drugi strani pa smo doma izpustili kar nekaj točk in s tem zapravili še boljšo uvrstitev oziroma pravico do nastopa na evropskih tekmovanjih,” je po zadnji ligaški tekmi za lokalni časopis NOVICE sezono ocenil vodja konjiške kegljaške ekipe Branko Rošer, ki se najraje spominja zmage na Jesenicah, kjer so Konjičani dosegli rekord kegljišča z najboljšim rezultatom v zgodovini kluba, in sicer s 3710 podrtimi keglji ali povprečno 618 kegljev na posameznika.

Najboljše povprečje med člani konjiškega kluba je v minuli sezoni imel Kirbiš (604,58), s čimer se je uvrstil na osmo mesto med vsemi kegljači, ki so nastopali med slovensko elito.

Končna lestvica:

1. Konstruktor 34

2. Calcit 28

3. Gorica 27

4. Ljubelj 20

5. Konjice 15

6. Enemon 15

7. Proteus 14

8. Sij-Acroni 12

9. Litija 2001 10

10. Brest 5