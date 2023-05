Konjiški in loški šolarji za odgovoren odnos do okolja in manj zavržene hrane

Hrana ni za v smeti. Na konjiškem komunalnem podjetju osnovnošolce spodbujajo k odgovornemu odnosu do okolja. Šolarji so debatirali in ustvarjali na temo zavržene hrane.

Na Javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice mlade spodbujajo k skrbi za okolje. V sodelovanju s konjiškima in loško osnovno šolo so zasnovali sklop dejavnosti in jih to dopoldne s sklepno prireditvijo v konjiškem Domu kulture.

Šolarji debatirali in ustvarjali

Osnovnošolci so se zjutraj udeležili ‘eko parlamenta’, kjer so debatirali o okolijskih temah, zlasti o tem, kako bi lahko zmanjšali količine zavržene hrane. Na temo Hrana ni za v smeti so tudi likovno izrazili. Njihova dela so razstavili v avli Doma kulture in izbrali ter nagradili najboljše.

Strokovna komisija je ocenila, da so vsa nastala dela odlična, nagradili pa so delo Eme Stanojevič iz OŠ Ob Dravinji, Klare Strmšek iz OŠ Pod goro in Natalije Rečnik iz OŠ Ob Dravinji.

Tudi učenci sami so z glasovanjem z oddanimi zamaški izbrali najboljša dela: to so slike Eme Stojanovič, Anžeta Goleža iz OŠ Loče in Pavla Kuzmana, prav tako iz OŠ Loče.

Projekt bodo nadaljevali

Direktor JKP Slovenske Konjice Aleš Brglez je poudaril, da želijo s projektom Odgovorno do okolja, ki so ga prvič izvedli v tem šolskem letu, ohraniti odgovoren odnos do okolja. Želijo si, da bi projekt potekal tudi v prihodnje, ko bi ga radi še razširili. Tako v teh dneh pripravljajo še predavanje s področja eko razpisov, ki bo namenjeno zlasti podjetnikom.

Zbrane je v imenu Občine Slovenske Konjice nagovorila direktorica občinske uprave Breda Obrez Preskar. Zaključno prireditev, ki jo je povezovala Valerija Motaln z Radia Rogla, je popestrila še predstava gledališča Pravljičarna.

Daljši prispevek bo objavljen v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.

(NK)

