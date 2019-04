Prvo aprilsko soboto so konjiški in slovenjebistriški skavti v Slovenski Bistrici organizirali tradicionalno regijsko srečanje skavtinj in skavtov. 750 mladih od Prekmurja, Koroške pa do Krškega se je ves dan družilo tekom pestrih delavnic, dan pa so zaključili s koncertom.

Več o dogodku v lokalnem časopisu NOVICE.