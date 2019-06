Konjiški Hokejski klub Yeti je star 20 let

20-letnico Hokejskega kluba Yeti Slovenske Konjice so v soboto praznovali v konjiškem športnem parku. Yetijev pokal so osvojili Mariborčani, domači hokejisti so bili tokrat drugi. Na dogodku so premierno predstavili tudi biatlon na rolerjih.

Kljub temu da nimajo dobrih pogojev za delo in da jih številčno ni veliko, konjiški hokejisti torej vztrajajo. Aktivni so na več frontah. Po besedah Roka Potočnika, ki je trenutno eden tistih, ki konjiški hokej ohranja pri življenju, pa upajo na lepšo prihodnost. Želijo si predvsem boljše podlage na igrišču in razsvetljavo.

Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.



