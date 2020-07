Konjiški gimnazijci uspešni na maturi

Tudi letošnja generacija maturantov Gimnazije Slovenske Konjice ni razočarala. V spomladanskem roku je maturo opravilo 48 gimnazijk in gimnazijcev. Kar 21 dijakov je doseglo 20 toč ali več, ker je bistveno nad slovenskim povprečjem. Ob tem je 31 dijakov prejelo še poseben certifikat o znanju tujega jezika. Enajst dijakov, ki je v prejšnjem tednu že zaključilo poklicno maturo, pa je prejelo še potrdilo o opravljenem dodatnem predmetu na splošni maturi.

Novim izzivom naproti

Kot je na podelitvi spričeval poudarila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič, se dijakinjam in dijakom zdaj odpira pot iskanja in ustvarjanja novih znanj, poklicev in prijateljstev. »Živeli in delali boste kot posamezniki, pa vendar kot člani širše družbe, globalnega sveta. Odšli boste v svet in s sabo odnesli veliko spoznanj, ki ste jih dobili na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče. Znanje ste si pridobivali na dobri šoli, med dobrimi učitelji, dali so vam največ kar so lahko v želji, da boste znanje dobro uporabili in si ustvarili izpolnjujoče življenje. Vsem iskrene čestitke!«

Ob tem jih je Mihelak Zupančičeva mlade še pozvala, naj delajo dobro, zaupajo vase in nikoli ne odnehajo. In jih povabila, da se vračajo v svoje kraje kot strokovnjaki in ljudje, ki bodo nosilci svoje in skupne prihodnosti. (Nekaj utrinkov z današnje podelitve spričeval v foto-galeriji)