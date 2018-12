Konjiški gasilci želijo še učinkoviteje pomagati

Vsako gospodinjstvo potrebuje gasilce zaradi pomoči pri reševanju in zagotavljanju varstva življenja ljudi, premoženja ter živali.

Gasilci PGD Slov. Konjice so v letu 2018 kot osrednja gasilska enota do začetka decembra opravili 88 različnih intervencij. Končno poročilo pa bo znano po koncu leta.

V letu 2017 so opravili 105 različnih intervencij, od tega 35 intervencij tehničnega reševanja, 30 intervencij v zvezi požarov, 20 intervencij ob naravnih nesrečah in 20 intervencij ob prometnih nesrečah.

V društvu si prizadevajo, da se težave in problemi rešujejo sproti, vendar so nekateri vezani na daljši rok. Tako se občasno srečujejo s problemom zagotavljanja števila prisotnosti gasilcev ob intervencijah, predvsem v dopoldanskem času zaradi zaposlitve v drugih krajih. Največjo težavo pa jim predstavlja obnovitev voznega parka, nabava tehnične in zaščitne opreme ter samo vzdrževanje le-te, in to izključno zaradi nezagotavljanja ustreznih finančnih sredstev za delovanje društva. V zadnjem letu se jim je pridružilo 30 otrok, ki se spretno učijo in pridobivajo znanja gasilcev.

Celoten prispevek v aktualni številki NOVIC.