Konjiški Elpro Križnič se bo preselil v Slovensko Bistrico

Podjetje Elpro Križnič se bo zaradi prostorske stiske iz Slovenskih Konjic preselilo v Slovensko Bistrico. Junija so začeli graditi proizvodno-poslovni objekt, selitev je predvidena leta 2022.

V podjetju Elpro Križnič iz Slovenskih Konjic proizvajajo elektro in kovinske izdelke, s poudarkom na inovativnosti in razvoju celostnih rešitev. Njihova osnovna dejavnost je usmerjena v izdelavo sestavov nizkonapetostnih stiskalnih in krmilnih naprav. Znanje širijo in nadgrajujejo z visokim nivojem tehnologije v kovinsko-predelovalni industriji. Že nekaj časa jih pesti prostorska stiska, rešitev so našli slovenjebistriški občini.

V konjiški občini niso našli prostora za širitev

Podjetje Elpro Križnič je družinsko podjetje, ki je lani obeležilo 30. obletnico delovanja. Število zaposlenih se iz leta v leto povečuje, trenutno zaposlujejo okoli 80 ljudi.

Direktorica mag. Sintija Križnič je povedala, da so z gradnjo proizvodno-poslovnega objekta v Slovenski Bistrici začeli letošnjega junija. Objekt bo velik približno 14.000 m2. »Zraven proizvodnih bodo tudi upravni prostori. Na novo lokacijo bomo preselili celotno podjetje. Lokacija gradnje se nahaja za podjetjem Mueller mehanizacija. Predvidevamo, da bomo gradnjo zaključili v letu 2022. Tega leta naj bi v Slovenski Bistrici stekel celoten delovni proces našega podjetja,« je pojasnila Križničeva.

