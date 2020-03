Konjiški Ecotip začel proizvajati zaščitne maske, 500 jih bodo podarili

Prejšnji teden so v konjiškem podjetju Ecotip začeli delati zaščitne maske. Povedali so, da v prvi vrsti za njihove zaposlene, saj jih niso mogli dobiti nikjer. Zdaj so se odločili še za dobrodelno donacijo, 500 mask bodo predali tistim, za katere ocenjujejo, da jih najbolj potrebujejo. Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Lambrechtov dom, policisti in gasilci iz Tepanja in Slovenskih Konjic, … bodo najverjetneje pošiljke lahko prevzeli že v ponedeljek. Kot so povedali, bodo kontaktirali civilno zaščito, saj oni razdeljujejo in spremljajo, koliko jih kdo dobi.

“Imamo veliko povpraševanj od različnih podjetij, prav tako že naročil. Vendar naše kapacitete niso takšne, da bi lahko zagotavljali ogromne količine. Masko smo sicer razvili in skrojili sami, na način, da smo proizvodni proces kar se da pohitrili in poenostavili ter da maska ni neprijetna za nošenje. Izdelava pa je povsem ročna,” so povedali v podjetju. Ecotipove maske je možno naročiti oz. kupiti le neposredno pri njih, vendar je vse odvisno od kapacitet, saj jih najprej zagotavljajo za svoje zaposlene, tako v proizvodnji kot režiji, ki so se v zadnjih dneh zaradi primanjkljaja ljudi oddelali tudi kar nekaj nadur. (Jure Mernik)