Konjiški boksar Aljaž Venko znova v Nemčiji

Boksar Aljaž Venko je pred dnevi odpotoval v Nemčijo. Nekdanji boksarski as Dejan Zavec mu je v Magdeburgu uredil dvotedenske sparinge, ki jih Konjičan v času koronavirusa najbolj pogreša. Kot je Venko povedal pred časom, je v zadnjih mesecih predvsem vzdrževal kondicijo, pravih treningov v ringu in dela na fokuserjih s trenerjem pa ni bilo veliko. Tudi v tekmovalnem ringu ni stal že precej dolgo, nazadnje lani septembra na svetovnem prvenstvu v ruskem Jekaterinburgu.

Venko, ki je od začetka lanskega leta nekaj časa treniral pod okriljem kluba TS Fight Sportmanagement Gmbh iz nemškega mesta Karlsruhe, kjer delajo pod licenco ekipe Team Sauerland, ima sicer za sabo tudi že dve borbi in dve zmagi v profesionalnem boksu. Pred približno letom in pol je najprej v Sarajevu premagal Renata Mrnjavca, nato pa v Kölnu še Adija Durakovića. Oba nasprotnika sta bila iz Bosne in Hercegovine. (Jure Mernik)

