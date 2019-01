Konjiški boksar Aljaž Venko že trenira v Nemčiji + FOTO

Boksar Aljaž Venko je naredil naslednji velik korak. Takoj po novem letu je odpotoval v Nemčijo. Kot smo že poročali, se je podal v svet profesionalnega boksa. Pod svoje okrilje so ga vzeli v nemškem klubu TS Fight Sportmanagement Gmbh iz mesta Karlsruhe, kjer delajo pod licenco ekipe Team Sauerland. Konjičana so v Nemčiji lepo sprejeli in prejšnji petek pripravili skupno večerjo za člane kluba. Že jutri pa boksarska ekipa iz Karlsruheja prihaja na enotedenske priprave v Slovenijo.

Foto: Facebook

