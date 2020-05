Konjiški boksar Aljaž Venko vzdržuje kondicijo, pogreša sparinge

Že kar nekaj mesecev je minilo, odkar je Aljaž Venko nazadnje stal v ringu. 26-letni Konjičan je zadnjič nastopil na septembrskem svetovnem prvenstvu v ruskem Jekaterinburgu.

V času koronavirusa trenira v domačem kraju, pet do šestkrat na teden po uro in pol do dve uri – v naravi teče in kolesari, boksarski trening (boksarska vreča, kolebnica, ‘šado boks’) in vaje za moč (uteži, skleci) opravlja doma. “Predvsem vzdržujem kondicijo. Kljub omejitvam se da trenirati, vendar ne povsem tako, kot bi si želel. Najbolj pogrešam sparinge in pa delo na fokuserjih s trenerjem,” pravi petkratni najboljši športnik konjiške občine.

Prihodnost je še precej zavita v meglo. Koledarja boksarskih tekmovanj za naprej še ni, vsi čakajo, da se stvari vrnejo v normalno stanje. Ena od Venkovih neizpolnjenih želja je nastop na olimpijskih igrah. V Tokio 2021 se bo še vedno dalo kvalificirati, saj so kvalifikacije prestavili. “Kaj in kako bo naprej glede tekmovanj oz. če bom še tekmoval ali ne, se še nisem odločil. Več bom lahko povedal, ko bo znano, kdaj bodo določena tekmovanja in ko bomo lahko začeli normalno trenirati,” je dodal Venko. (Jure Mernik)