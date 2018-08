Konjiški boksar Aljaž Venko verjame, da bo boks ostal na olimpijskem programu

Boksu že nekaj časa grozi, da ga bodo črtali s programa olimpijskih iger. Status olimpijskega športa bi lahko izgubil zaradi domnevno slabega vodenja Mednarodne amaterske boksarske zveze, neurejenih financ in korupcije. Črnega scenarija si razumljivo ne želi Konjičan Aljaž Venko, ki bi pod olimpijskimi krogi rad nastopil v Tokiu čez dve leti. “Po zadnjih informacijah, ki jih imam, naj bi boks vendarle ostal del olimpijskega programa. Mislim, da bodo vse uredili, kot je treba. Je eden od najstarejših športov, s pestmi so se bojevali že na antičnih olimpijskih igrah, in malo čudno bi bilo, če tega športa v prihodnje ne bi bilo na olimpijskih igrah,” pravi Venko. Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja bo o olimpijski usodi boksa ponovno odločal konec novembra letos.