Konjiški boksar Aljaž Venko končal z nastopom na sredozemskih igrah

Tekmovanja na sredozemskih igrah v Tarragoni so v polnem teku. Tudi konjiški boksar Aljaž Venko je v Španiji že stopil v ring. Žreb je določil, da je bil njegov prvi nasprotnik v kategoriji do 75 kilogramov Ahmed Ghosoun iz Sirije. Sodniki so zmago z 0:4 dodelili slednjemu.

