Konjiški bazen: lani brez vode, letos gradbišče, naslednje leto kopalna sezona?

Kopalna sezona 2019 na bazenu v Slovenskih Konjicah, ki so ga zaprli lani, je še vedno realna. Tako ocenjuje konjiški župan Miran Gorinšek. Z deli so že začeli – najprej so se lotili rušitve oz. odstranitve stare školjke bazena.

Še vedno traja izbira izvajalca, ki bo zgradil novi objekt. Prvi razpis so na podlagi razpisnih rezultatov razveljavili, po dodatni racionalizaciji pa naj bi novega objavili v naslednjih dneh. Končna vrednost naložbe bo znana po končanem razpisu, glede na pred časom podano projektantsko oceno pa bi lahko zadeva stala približno 800.000 evrov.

