Konjiški atleti (še) pred zaprtimi vrati

Stadion ob Osnovni šoli Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah, ki ga za treninge uporabljajo predvsem atleti Konjiške atletske šole (KAŠ), še ostaja zaprt. Pred dnevi so sicer na podlagi odloka Vlade RS začeli sproščati določene ukrepe in v nekaterih slovenskih mestih so vrata atletskih stadionov znova odprli.

Dovoljeno je postopno sproščanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi. Ob tem je treba paziti na ohranjanje varne razdalje do drugih, namen uporabe pa mora biti rekreativna športna dejavnost prebivalstva. Za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev športnih objektov še ni bilo dovoljeno uporabljati.

“Eventuelno bi lahko torej dovolili posameznikom, da tečejo na atletskem stadionu. Vendar lahko dejansko tečejo kjerkoli po občini. Glede na to, da vstop in uporaba atletskega stadiona za posameznike že pred epidemijo koronavirusa ni bila v praksi, tega tudi zdaj ne bo. Menim, da je manjše tveganje, če ljudje še vedno tečejo tam, kjer tečejo zadnjih pet tednov, ne pa da jih sedaj povabimo, da se združujejo na stezi,” je pojasnila direktorica konjiškega Zavoda za šport Laura Krančan. Kaj je ob tem povedal vodja KAŠ Anton Noner preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)