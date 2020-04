Konjiški arhidiakon Jože Vogrin: »Pred kamero imam strašno tremo«

Konjiški arhidiakon Jože Vogrin je v svojem 25-letnem službovanju prvič maševal v prazni cerkvi.

Kako na vaš delovni vsakdan vpliva epidemija koronavirusa?

Srečen sem. Lepi prazniki so bili. Popolnoma drugačni iz vidika mojih opravil, a lepi, močni, bogati. Zdravje mi služi, Bogu hvala! Kopriva ne pozebe. Cvetni prah mi malo oči draži, ampak je toliko lepega v prebujajoči se naravi za videt, da pozabiš na nadlogo.

Moj vsakdan je v tem korona času res nekoliko drugačen. Namen dušnopastirskega dela je predvsem biti z ljudmi, z občestvom. Z njimi molit, praznovat, spodbujat, hodit z njimi in jim prinašat Jezusa. Zaradi uvedenih preventivnih ukrepov je to na ravni fizičnih stikov praktično skoraj povsem onemogočeno, se je pa zelo okrepila naša povezanost in občutje povezanosti po meri duše in srca, kar me zelo osrečuje. Poglablja zavezanost Bogu in drug drugemu na nivoju duhovnega bratstva, ki sicer zmeraj obstaja, v takih časih pa pride tako do izraza, da to dejansko občutiš. In je kul.

Letošnji velikonočni prazniki so potekali bistveno drugače kot sicer. Cerkve so samevale. Je to za vernike lahko tudi svojevrstna priložnost za še globlje doživljanje praznika?

Verniki so letošnje praznike morali »oddelati« bolj kot ne sami in doma. Bistvena komponenta praznovanj je socialna komponenta. Kristjani zmeraj praznujemo kot občestvo. Vsi skupaj. Z mašami, blagoslovi, druženji. Vse to je bilo letos zelo okrnjeno in naloženo družinski pobudi. Po odzivih sodeč, so se ljudje lepo znašli, koristili ponudbo preko medijev in družinski del praznovanj zelo lepo doživljali. Tako čutim. In jih pohvalim in čestitam.

Kako je opravljati sveto mašo v prazni cerkvi, pred kamero?

Veliki teden me je pretresel. Delavniške maše še nekako opravim sam. Preselil sem se h glavnemu oltarju sv. Jurija, pred tabernakelj in mašujem »ad orientem«, proti vzhodu, po starem. Z Jezusom sem ves čas iz obličja v obličje. To je lepo. Izjemno lepo. Nimam časovne meje, ker sva z GOSPODOM sama. Včasih me po dve uri ni iz cerkve.

Na veliki četrtek pa me je stisnilo pri srcu. »To je moje telo, ki se daruje za vas«. V cerkvi pa ni-kogar. Še bolj pretresljiv je bil veliki petek. Počastitev križa. Molitve. Očitanja: »Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te užalil, odgovori mi?« Pa vse tiho. In nato sam v kapeli pred božjim grobom. V soboto sem bil malo zmeden. Nič ognja, nič blagoslovov jedi. Šele pri vigiliji sem se uspel prav zbrati in skozi besedila Božje besede v sebi začutiti mir in gotovost, da GOSPOD vodi vse. Pri slovesnih prošnjah sem se v duhu sprehodil skozi celo faro in vse moje ljudi polo-žil pred Boga.

Velikonočna nedelja pa je minila v veselju GOSPODOVE zmage. Obhajal sem svete maše, nagovoril ljudi tudi preko medija, popoldne pa smo imeli družinsko srečanje na ZOOM-u. Moja družina je zakon. Zelo imam rad te ljudi.

(Intervju si v celoti preberite v četrtkovi izdaji lokalnega časopisa NOVICE)