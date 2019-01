Konjiškemu Vrtcu odobrili projekt, ki bo dodana vrednost

Zadnji dan starega leta je vodstvo Vrtca Slovenske Konjice razveselila novica, da so odobrili njihov LAS projekt ‘Odprta učna okolja za vse generacije’, ki so jim ga pomagali pripraviti in oddati na konjiški Občini. “V Vrtcu Slovenske Konjice že nekaj časa iščemo dodano vrednost na enotah, ki so umeščene na krajevnih skupnostih. S tem želimo doseči ohranjanje vrtca in šole ter pripomoči k razvoju teh območij,” je povedal ravnatelj Vrtca Tomaž Popovič. Gre sicer za dvoletni projekt, vreden približno 37.000 evrov, ki ga bodo z več partnerji izvajali na območju Špitaliča, Tatenbacha in Stranic. Nove vsebine in nova znanja pa bo prinesel tako otrokom kot tudi drugim občanom.

