Konjiškega vrtca na Slomškovi ne bodo rušili

Stavba nekdanjega vrtca na Slomškovi v Slovenskih Konjicah naj bi predvidoma maja znova zaživela. Dolgoročni načrt je sicer bil, da bi omenjeni objekt, ki je prazen že dobro leto, od selitve otrok v novozgrajeno oz. dograjeno enoto Prevrat, odstranili. Novo vodstvo Občine pa ima zdaj drugačne načrte. Župan Darko Ratajc pravi, da bo glede na trenutne kazalnike vrtec, ki so ga zgradili na Prevratu, sčasoma premajhen. Število prebivalcev se namreč povečuje. “Mi mo-ramo to lokacijo čuvati za naprej. Vsaj začasno pa bomo ta objekt namenili različnim društvom. To bo neke vrste večgeneracijski prostor,” pojasnjuje Ratajc.