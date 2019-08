Konjiškega maratona se bo udeležil tudi 86-letni Franček

Konjiškega maratona se bo v družbi svojega spremljevalca, zaposlenega v konjiškem Lambrechtovem domu, Marka Kovšeta, udeležil tudi varovanec tega doma za ostarele: 86-letni Franc Kostanjšek, ki je občasno na vozičku. Na enak način sta se udeležila že Red Bullove tekaške prireditve Wings For Life v Zadru.

Franc Kostanjšek ali Franček je rojen leta 1933 na Starem Slemenu, varovanec Lambrechtovega doma pa je od leta 2017. Zaposlen je bil v konjiškem Konusu, kamor je vselej hodil peš ali s kolesom, ki ga ima še danes izjemno rad v sklopu fizioterapije.

“Na Konjiškem maratonu nameravam Frančka potiskati na vozičku oziroma teči z njim, pravzaprav teči zanj. V pomoč na bodo vsi tekači, pa zaposleni v Lambrechtovem domu, ki tečejo, in vsi ostali navijači: zaposleni in stanovalci, ki bodo zagotovo stiskali pesti zbrani ob Lambrechtovemu domu, saj mimo teče tudi trasa Konjiškega maratona,” je med drugim povedal Marko.

