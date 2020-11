Konjiške občinske svetnike letos čakata še dve seji – če ne drugače preko aplikacije ZOOM

Do konca tega koledarskega leta naj bi se konjiški občinski svetniki sestali še dvakrat. Redni seji imajo načrtovani za danes v Domu kulture Loče in 22. decembra, če bo epidemiološka slika to dopuščala. “Če bomo redno sejo izpeljali, bomo ob tem upoštevali vsa strokovna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Če to ne bo možno, bomo sejo izpeljali s pomočjo videokonference preko aplikacije ZOOM,” je pojasnila direktorica konjiške občinske uprave Breda Obrez Preskar. Občina Slovenske Konjice je namreč vsem svetnikom ob začetku mandata zagotovila tablične računalnike, ki jim omogočajo tudi sodelovanje na videokonferencah. Najpomembnejša tema, ki svetnike še čaka letos, je zagotovo občinski proračun za leto 2021. Tudi občinske komisije in odbori se v tem času sestajajo ali dopisno ali preko videokonferenc s pomočjo aplikacije ZOOM. (Jure Mernik)

Oglas