Konjiške košarkarice v Dubrovniku

Med 10. in 13. oktobrom so se košarkarice ekipe U15 Ženskega košarkarskega kluba Konjice udeležile prvega kola Jadranske ženske košarkarske lige WABA v Dubrovniku. Prvo tekmo proti gostujoči ekipi Raguša Dubrovnik so dobile z 82:39, drugo tekmo proti ekipi Budučnost Bemax iz Podgorice pa izgubile z 76:69. Dekleta so v Dubrovniku spremljali tudi njihovi starši in jih na tekmah srčno vzpodbujali. Z izjemno pozitivno energijo, dobro voljo in medsebojno povezanostjo so lahko dober zgled tudi drugim ekipam v ligi. S sodelovanjem v mednarodni ligi konjiške košarkarice v jadranski regiji ponosno promovirajo tudi mesto Slovenske Konjice, kjer bodo 10. novembra gostili drugo kolo Waba lige.