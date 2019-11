Konjiške košarkarice dobile generalnega pokrovitelja

Predsednik Ženskega košarkarskega kluba Konjice Tadej Slapnik je ob prevzemu funkcije sredi junija na seznam svojih prioritetnih ciljev visoko postavil pridobitev generalnega pokrovitelja. Ta cilj je pred kratkim ‘obkljukal’, saj je z direktorjem domačega podjetja Pro-Bit Programska oprema d.o.o. Vladom Gobcem podpisal pogodbo o generalnem pokroviteljstvu za obdobje štirih let. Vse selekcije konjiških košarkaric tako že igrajo pod imenom novega pokrovitelja.

“Najboljši klubi v Sloveniji imajo generalne pokrovitelje. Nam bo ob denarju, ki ga klub dobi od Občine Slovenske Konjice in nekaterih manjših sponzorjev, s pomočjo generalnega pokrovitelja omogočeno bolj kakovostno in strokovno delo,” pravi Slapnik, ki ne skriva niti visokih tekmovalnih ciljev: “V nekaj letih želimo postati eden izmed štirih najboljših košarkarskih klubov v državi v članski konkurenci.” (Jure Mernik)

