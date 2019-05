Konjiška, zreška in vitanjska občina ne bodo imele evroposlanca

Slovenija bo v Evropskem parlamentu tudi v prihodnje imela osem poslancev. Tudi med novoizvoljenimi evroposlanci pa ne bo nobenega Konjičana, Zrečana ali Vitanjčana. Nihče iz teh občin namreč ne kandidira.

Za vstop v evropski parlament se v Sloveniji na 14-ih listah potegujejo 103 kandidati. Na območju Okrajne volilne komisije Slovenske Konjice, na katerem je v volilni imenik vpisanih 18.283 volilnih upravičencev, bo 45 volišč. 43 rednih bo odprtih na dan volitev, v nedeljo, 26. maja. Predčasne volitve za občane konjiške, zreške in vitanjske občine pa so v sejni sobi Občine Slovenske Konjice od danes (torka, 21. maja), do četrtka, 23. maja. Posebnost je tokrat ta, da so v prostorih konjiške OŠ Pod goro združili tri volišča. Tja so namreč preselili tudi volišči ‘Konjičanka’ in ‘Gostišče Ulipi’ – v obeh primerih so se za to odločili, ker imajo prostore na sicer tradicionalnih voliščih zasedene.

Iz že omenjenih treh občin so sicer na zadnjih evropskih volitvah kandidirali štirje, a se v Bruselj ni uvrstil nihče.

Foto: Wikipedia