Prenovljeno Ulico Antona Janše v Slovenskih Konjicah so uradno odprli pred dnevi. Skupaj so posodobili 630 metrov, naložba pa je bila vredna več kot 400.000 evrov. V prvem delu obnove so izgradili fekalni kanal in obnovili vodovodno omrežja. Nato so sledili izgradnja meteorne kanalizacije, povezava nizkonapetostnega omrežja ter rekonstrukcija ulice in cestne razsvetljave, ki pa še ni povsem končana.

