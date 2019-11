Konjiška Spirala nagradila Nino in Primoža

Tudi letošnji odziv na javni natečaj Literarnega festivala Spirala, ki so ga v Slovenskih Konjicah organizirali že peto leto zapored, je bil zelo dober. Svoje še neobjavljene pesmi, pravljice in zgodbe so posredovali literarni ustvarjalci iz vseh koncev Slovenije. V uredniškem odboru Spirale poudarjajo, da je kakovost prispevkov iz leta v leto boljša.

Sodelovali tudi konjiški gimnazijci

Najbolj kakovostne prispevke si lahko preberete v literarni reviji Spirala. Brezplačno je na voljo v konjiški knjižnici. Na Spirali so letos podelili dve denarni nagradi po 200 evrov. Eno za najbolj kakovostno poezijo, drugo za najbolj kakovostno prozo po mnenju Spiralinega uredniškega odbora. Dobitnica nagrade za poezijo je Nina Medved iz Malečnika, prejela jo je za pesem Kira. glej, muha. Primož Sturman iz Dutovelj pa je denarno nagrado prejel za zgodbo, ki jo je naslovil Svoboda Reberta Saviana. Nagrajenca je izbral uredniški odbor Spirale. »Besedili sta pustili najboljši vtis. Prispevka sta sporočilna, inovativna, kakovostna,« pojasnjuje članica uredniškega odbora Ana Miličevič. Sicer pa so na letošnji Spirali podelili tudi nagrado za natečaj Haiku popotovanja, v katerem so sodelovali dijaki iz Gimnazije Slovenske Konjice. Zmagovalec in prejemnik nagrade (e-bralnik-a) je Vid Švab.