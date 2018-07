Konjiška policijska postaja kmalu v novi preobleki

Na Policijski postaji Slovenske Konjice te dni potekajo obnovitvena dela, ki so jih začeli v začetku junija. »Nujno je bilo zamenjati okna, ker so bila stara dotrajana. Prijavili smo se na razpis Ministrstva za notranje zadeve, ki nam je financiralo ne le menjavo oken temveč tudi energetsko učinkovitejšo fasado,« je za NOVICE in Radio Rogla povedal komandir konjiške policijske postaje, Robert Vipotnik Sirc. Okna so že zamenjali, trenutno potekajo še zaključna dela izdelave fasade. Nato bodo namestili še zunanje žaluzije.

Več kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.