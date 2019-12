Konjiška občina z manj plastike

Na občini Slovenske Konjice si bodo prizadevali za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo.

Pridružili so se namreč pobudi Skupnosti občin Slovenije in podpisali dogovor, da bodo zmanjšali porabo plastike.

Brez slamic, krožnikov, lončkov, …

V Skupnosti občin Slovenije poudarjajo, da se zavedajo problematike porasta plastičnih odpadkov, ki pomenijo veliko obremenitev za okolje, zdravje in gospodarstvo. Zato želijo občine spodbuditi k manjši uporabi plastike in varovanju okolja ter s tem tudi ozaveščati javnost. Tako jim v podpis ponujajo dogovor, s katerim se bodo občine zavezale, da ne bodo več uporabljale plastike za enkratno uporabo na raznih dogodkih, ki jih organizirajo.

Konjiška občina med prvimi

Med občinami, ki so se že pridružile pobudi in podpisale dogovor, so tudi Slovenske Konjice. Sporočili so, da na občinski upravi že pijejo vodo iz pipe iz steklenih kozarcev, kavo iz avtomata v papirnatih kozarčkih brez plastične žličke.

Prav tako si bodo za takšno prakso prizadevali na vseh prireditvah, sestankih in dogodkih ter k opuščanju plastike spodbujali tudi druge organizatorje prireditev v občini. “Na tovrstnih dogodkih namreč vedno ostane veliko plastike v smeteh, z malimi koraki pa lahko dosežemo velike cilje,” so sporočili s konjiške občinske uprave.

(Nina Krobat)