Konjiška Občina je za najavljene stranke še odprta

Občina Slovenske Konjice je za stranke s predhodno najavo še vedno odprta, in sicer v času ‘covid uradnih ur’, to je vsak dan do 13. ure, ob sredah pa do 14. ure.

Večina zaposlenih na konjiški Občini dela polni delovni čas. Kot je povedala direktorica občinske uprave Breda Obrez Preskar pa sestanke izvajajo s pomočjo video konferenc. Občane tudi pozovejo, da čim bolj uporabljajo elektronsko pošto, telefone in spletne obrazce. Zaradi razlogov, povezanih s covidom ali varstvom otrok, na Občini trenutno ne manjkal nihče. Včeraj pa se je v službo vrnil tudi župan Darko Ratajc, ki se je zaradi okužbe v družini odločil za nekajdnevno samoizolacijo, zbolel pa ni.

Oglas