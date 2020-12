Konjiška Občina dobiva svoje javno glasilo

Občina Slovenske Konjice bo dobila svoje javno glasilo. Občinski svetniki so v prvi obravnavi že sprejeli odlok, v katerem so med drugim zapisali, da bodo glasila v tiskani obliki brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju konjiške občine, časopis pa bo v elektronski obliki objavljen tudi na spletnih straneh Občine. Glasilo naj bi verjetno izhajalo dvakrat na leto, imena pa še niso izbrali. “Namen je dober, da bolj kompleksno predstavimo dogodke, ki se v občini dogajajo, različna društva, krajevne skupnosti in tudi delo občinske uprave,” je poudaril župan Darko Ratajc, ki pravi, da imajo vse občine v okolici podobna glasila in zato meni, da je prav, da ga ima tudi konjiška. Po drugi strani pa bo šlo tudi za arhiv, v katerem bodo določeni podatki, ki bodo ostali zbrani tudi za naprej.

Nekateri svetniki so se sicer spraševali o smotrnosti takšnega glasila, saj imajo Konjičani po njihovem mnenju že kakovosten tednik – lokalni časopis NOVICE, in Radio Rogla, kjer obsežno in ažurno poročajo o dogajanju na Konjiškem. Več v lokalnem časopisu NOVICE.

