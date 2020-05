Konjiška občana zasedla vidni mesti na ministrstvih za kulturo in okolje

Ob Tepanjčanu Zlatku Rateju, ki je novi državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, sta pred časom vidni mesti v državnih ustanovah zasedla še dva s Konjiškega. Mitja Iršič je po novem svetovalec za odnose z javnostmi na Ministrstvu za kulturo. Mag. Vido Borovinšek pa je vlada imenovala za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev.