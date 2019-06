Konjiška NMP od 1. julija v dispečerski službi

Z letošnjim 1. julijem bodo nujno medicinsko pomoč Zdravstvenega doma Slovenske Konjice vključili v dispečersko službo zdravstva Slovenije (v nadaljevanju DSZ). “Aktivacija ustrezne ekipe NMP bo od 1. julija dalje možna izključno in samo preko številke 112 in ne več preko stacionarne telefonske številke Zdravstvenega doma, kot je bila to zelo pogosta praksa prebivalcev naših treh občin,” opozarja v.d. direktorja konjiškega Zdravstvenega doma Dejan Verhovšek, ki je dodal, da bo še naprej zagotovljena 24-urna nujna medicinska pomoč.

