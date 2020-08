Konjiška levja brata nista nič več brata, eden je poginil

V Mini ZOO Land-u v Slovenskih Konjicah je pred časom poginil lev. Žalostna vest je lastnika konjiškega živalskega vrta Petra Polegeka zelo pretresla. Za časopis NOVICE in Radio Rogla je povedal, kako naj bi lev pognil, prav tako je on vir vseh nadaljnjih informacij.

Domnevno je šlo za zastrupitev

Obdukcija, ki je bila narejena na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, je pokazala, da je šlo najverjetneje za zastrupitev. Domneva se, da je bil uporabljen specifičen strup, a ker v Slovenij ni ustreznih testov, ki bi to potrdili, so vzorci na analizi v Münchnu. Rezultate preiskav pričakujejo nekje v začetku septembra. Takrat bo tudi dokončno znano, ali je je šlo za naravno smrt ali ne.

Je nekdo želel namerno škoditi?

»Obstaja utemeljen sum, da je nekdo v bivalni prostor levov odvrgel vabo s strupom, ki se je včasih uporabljal za zatiranje polžev. Pri nas tega strupa že kar nekaj let ni več na tržiču, lahko pa, da je imel storilec doma še kakšno staro zalogo ali da je bil uvožen iz tujine,« razmišlja Polegek.

Scenarijev, kako bi lahko do zastrupitve prišlo, je, kot pravi, več. Eden je, da je bila vaba ponoči odvržena čez zunanjo ograjo, drugi pa, da je storilec stopil v živalski vrt in zastrupil leva kot obiskovalec. V ZOO-ju imajo sicer nameščen video-nadzor, toda zaenkrat z njim še nimajo pokritih čisto vseh površin in si zato s posnetki kamer ne morejo pomagati. Nekoga sumijo, vendar bodo šele končne preiskave policije pokazale, kdo, če sploh, je zastrupil leva.

Zastrupljena naj bi bila oba, preživel le eden

Za strup, s katerim je bil domnevno umorjen Cezar, je značilno, da deluje počasi. Tako je lev na začetku deloval čisto zdrav, v resnici pa je že umiral. Znake zastrupljenosti sta sicer kazala oba leva, vendar se je na zdravljenje odzval le Artur.

Preživeli lev za svojim preminulim bratom žaluje in je zelo potrt. Želijo mu pomagati in ga razvedriti, zato bosta predvidoma konec avgusta ali začetek septembra v konjiškem ZOO-ju novi dom dobili še dve levinji. (Z. M.)

Podrobneje in o tem, kako bodo v konjiškem ZOO-ju v bodoče poskrbeli za varnost, pa tudi o areni za leve, katere gradnja se je ustavila, kmalu v četrtkovih NOVICAH.