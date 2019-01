Konjiška leva skoraj zagotovo ostajata v Mini ZOO Landu

Zgodba o dveh levih, Arturju in Cezarju, ki od poletja 2018 bivata v konjiškem Mini ZOO Landu, se počasi vendarle razpleta. Lastnik živalskega vrta, Peter Polegek pravi, da pričakujejo pozitivno razrešitev pritožbe na upravni postopek in so prepričani, da bosta leva ostala v konjiškem živalskem vrtu.

Dolgo ni bilo jasno, ali bosta leva smela ostati v konjiškem ZOO-ju, saj nista bila cepljena proti mačjim kužnim boleznim. Poleg tega je republiška veterinarska upava menila, da živalski vrt v Konjicah ni odobren za leve.

Trenutno pritožba na upravni postopek še vedno čaka na razrešitev, ki pa jo pričakujejo v bližnji prihodnosti. Poleg tega so v postopku pridobivanja dovoljena za trgovanje z živalmi, ki ga prej niso imeli in naj bi bil razlog, zakaj konjiški ZOO ni odobren za leve. Imeli so že inšpekcijski pregled, ki je sicer ugotovil nekaj manjših pomanjkljivosti, a so jih že skoraj v celoti odpravili. »Popolnoma sem prepričan, da se bodo pozitivno razrešile tudi zadeve na sodišču in bosta leva ostala pri nas,« je povedal Polegek .

Če je bil na začetku izvor zapletov tudi, da leva nista cepljenja proti mačji kugi, je to zdaj, kot pravi Polegek, »kvazi problem, ki ni več pomemben.«

