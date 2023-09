Konjiška kronika

Vlomi, tatvine in nesreče so minuli teden bili znova vsakdanjih konjiških policistov, ki pa so imeli tudi drugačna opravila.

Lastnik štirikolesnika se je sredi tedna očitno zelo dolgočasil, pa se je na Stranicah odločil malo zapeljati po koruzi. Domačini so to opazili in poklicali može postave, ki so mu najprej bržčas razložili, da koruzna polja pač niso poligon za neučakane voznike, v prekrškovnem postopku pa bo lahko sodniku pojasnjeval, zakaj sam meni drugače.

Iz okolice Konjic so bili policisti obveščeni, da pijan sin kriči nad mamo. Prišli so pogledat, mladeniču povedali, da se do staršev pač ne vede tako, na mizo so mu položili plačilni nalog in ga napotili na nočni počitek. Ali bo lekcija zalegla, je odvisno od tega, kdo bo poravnal znesek na položnici.

V zvezi z glasnostjo je povezana tudi petkova vožnja varuhov reda do enega od konjiških gostinskih lokalov. Melodije, sploh pa tako glasne, niso bile po volji bližnjih stanovalcev, ki bi rajši spali, četudi je bil pred njimi še vikend. Policisti so se strinjali in kršitelju napisali, koliko stane takšno navijanje v nočnem času.

V čas počitka pa gre uvrstiti tudi podvig neznanca, ki je na Rogli ukradel več kolutov električnih vodnikov. Lastnik je oškodovan za kar konkreten znesek, če pa ga bo kdaj uspel izterjati od storilca, je odvisno predvsem od tega, ali ga bodo uspeli prijeti.