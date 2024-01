KONJIŠKA KRONIKA Z avtom kolovratil po dvorišču in žalil stanovalce

Minuli teden je bil na konjiškem v znamenju prometnih nesreč s pobegom. Kar štiri so obravnavali policisti in sicer v Gorenji vasi, Zrečah in dve na Rogli. V treh primerih je šlo za trčenja na parkirišču, v enem pa za oplaženje med nasproti vozečima.

K sreči hudih in izstopajočih primerov ni bilo. Najbolj nenavaden je tisti v Konjiški vasi, ko je neznanec pozvonil pri stanovanjski hiši, ker pa mu nihče ni odprl duri, ga je to očitno tako ujezilo, da je razbil steklo na vhodu. Če ga bodo našli, bo bržčas iskal izgovore kot pobalin, ki je kamen zalučal v šipo.

Največ dela so možje v modrem imeli z voznikom, ki je na dvorišču stanovanjske hiše v Gabrovniku z avtom zganjal vragolije, za nameček pa še glasno navijal glasbo, vpil po dvorišču in žalil stanovalce. Ti so imeli njegovega performansa kmalu dovolj, račun zanj je že prejel na plačilnem nalogu.

V Zrečah je nekomu šinilo v glavo, da bi zakuril smeti v lesenem Uniturjevem košu za odpadke. Ker se je to dogajalo na območju, bogatem z lesom, je storilec gotovo že slišal, da lesene posode za smeti prav tako gorijo. To še kako dobro vedo zreški gasilci, ki so morali posredovati, verjetno pa si bo storilec kaj več o tem pobral kmalu zatem, ko bo prelistal vsebino kazenske ovadbe.