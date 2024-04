KONJIŠKA KRONIKA Voznici zbili srno in psa, hotelski neplačnik

V zadnjem tednu izrazito prevladovali prometne nesreče. Nabralo se jih je šest in če k temu dodamo še vožnje pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, vlome v vozila in kraje registrskih tablic, je bilanca polna.

Ostanimo še malo na cestah. Bližnje srečanje z živalmi sta imeli voznici v Sv. Jerneju in na relaciji Vitanje-Stranice. Prva je zbila psa, a je ta pobegnil in se skril, kajti bržčas je vedel, da je gospodarju nakopal stroške, česar ta ne bo prav vesel. Druga je trčil v srno, kar se pozna tudi na avtomobilu. Da pa bi tej zgodbi verjel tudi njen mož, so ji policisti in lovci napisali potrdilo.

Zdaj smo že pri drugem psu. Ta je na Bregu pri Konjicah bil spuščen in je ugriznil otroka na kolesu. Poškodbe so lažje, gospodar štirinožca pa že zbira cekine za globo in najbrž razmišlja, zakaj si je umislil hišnega ljubljenčka, ki mu nakoplje izdatke.

Drugačne težave so imeli v zreškem Uniturju. Eden od gostov preprosto ni poravnal računa za bivanje v hotelu, tega ni nameraval storiti niti kasneje, policisti so si vse skupaj zapisali, da pa je znesek vendarle potrebno poravnati, mu bodo razložili tožilci in nemara še sodniki.

Še končajmo na cestah. Konjiški policisti so znova imeli v delu junaka, ki se je z avtom na vozišče podal brez vozniške. Alkotest je iz samo njemu znanih razlogov zavrnil, za začetek je ostal brez avta in z razmišljanji, kako bo odgovoril na obdolžilni predlog, ki bo kmalu v njegovem nabiralniku.