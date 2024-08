KONJIŠKA KRONIKA Vijugal po cesti, parkiral v gozdu

Predzadnji delovni teden konjiški policistov je minil brez posebnosti. Obravnavali so nekaj prometnih nesreč, ki pa k sreči niso zahtevale hujših posledic, gmotna škoda je bila neznatna, vse pa so se končale s pisanjem plačilnih nalogov.

Če k prometnim nesrečam štejemo tudi povoženje divjadi, potem imamo po dolgem času znova takšen primer. Zgodil se je na cesti med Žičami in Konjicami, ko je voznica trčila v divjad tako močno, da srni ni bilo več pomoči. Policisti so si seveda ogledali prizorišče in ugotovili, da bo vse skupaj bolj zanimalo lovce in morda še veterinarsko inšpekcijo.

Naslednja dva primera bi lahko uvrstili v rubriko z naslovom Le kaj jim je bilo. Vesten občan je poklical policiste, saj je na cesti od Zreč do Konjic naletel na avto, ki je močno vijugal po cesti. Patrulja je pohitela in voznika prestregla, vendar posebnosti niso ugotovili. Čemu je vijugal, najbrž ve le on, kljub vsemu pa bi se takšnemu početju v bodoče lahko izognil.

V gozdu pri Žički kartuziji pa so krajani opazili avtomobil, ki je bil tam že več dni. Policisti so si ga malce pobližje ogledali in preveriti podatke, a ker ni nikogar oviral, so spoznali, da vse skupaj ni nič posebnega in so se odpeljali drugam.