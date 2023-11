KONJIŠKA KRONIKA Uničil lovsko opazovalnico, vlomili v stroj za lupljenje debel

V šestih prometnih nesrečah na Konjiškem, ena je bila tudi s pobegom, je bila ranjena četverica udeležencev, od tega trije huje. V okolici Zreč so obravnavali primer odvzema mladoletne osebe, v Spodnjih Grušovjah pa krajo goriva v znesku 1500 evrov.

Prav tolikšno škodo ima Lovska družina Vitanje. Nekoga je namreč zelo zmotila njihova opazovalnica, pa jo je uničil. Primer je že na mizah celjskih tožilcev.

Obsežno smo že poročali o odločni uslužbenki bencinskega servisa v Spodnjih Grušovjah, ki se roparju – čeprav je ta v poslovalnico planil zamaskiran in s kovinsko palico v rokah – ni pustila ustrahovati in mu denarja ni izročila. Načrt se mu je sfižil, saj ga je situacija očitno presenetila, in je pobegnil. Toda niso vsi uslužbenci bencinskih servisov enaki, še manj pa napadalci, ki lahko v takšnih primerih storijo tudi kakšno nepremišljeno potezo, zato tega primera ne gre jemati za zgled.

Zgledno ni bilo niti ravnanje konjiškega šoferja, ki je za volanom tovornjaka sedel brez veljavnih dovoljenj. Tega so mu zdaj zasegli, postopek za vrnitev vozila ni tako enostaven, kršitelj si bo v kratkem lahko prebral še obdolžilni predlog.

Ni prav pogosto, se pa kdaj pa kdaj zgodi, da kakšen falot vlomi v delovni stroj. Najbrž vas zanima, kaj bi v njem lahko našel in odnesel. V Gorenju pri Zrečah je nekdo uspel odpreti vrata kabine stroja za lupljenje hlodov, v njem je našel več prenosnih postaj s polnilci, spotoma je iz rezervoarja izčrpal še nekaj dizelskega goriva.