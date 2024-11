KONJIŠKA KRONIKA Ukradel prometna znaka, podpisal se je na karoserijo

Delo konjiških policistov je v zadnjih dnevih gotovo najbolj zaznamovalo sobotno iskanje štiriletnega otroka, ki ga je v okolici Konjic pogrešila mati. K sreči se je vse končalo hitro in dobro. Pri naslednjih primerih ni bilo tako.

Najprej o vandalu, ki se potika po Zrečah in se z ostrim predmetom podpisuje na avtomobile. Ko ga bodo prijeli, se bo večkrat moral podpisati na listine državnih organov, najbrž bo tudi stokal, da nima denarja za poravnavo škode. Kako bo šele stokal, če ga v roke dobi kateri od tistih krepkih Zrečanov.

Slabo se je končalo tudi za občanko iz Starih Slemen, ki jo je nekdo preko spleta izpraznil bančni račun. Zdaj že vsi dobro vemo, da sladkim obljubam in leporečenju neznancev ne gre nasedati, toda nekateri vseeno poskusijo. Prevaranta bodo zdaj poskusili ujeti policisti, možnosti za to pa ni prav veliko.

Občasno prihaja tudi do tatvin, kot je bila tista v Spodnjem Grušovju, ko je nekdo z droga demontiral prometna znaka za naselje in osno obremenitev. Morda ju bo namestil na domačem dvorišču, morda ju je že odvrgel, kdo ve. Oškodovana je konjiška občina, ovadbo so policisti že pripravili, samo ujeti ga še morajo.

Nenadejano se je na psihiatriji v Vojniku znašel eden od kršiteljev, ki se je prejšnji teden sporekel s sorodnikom, ga tudi žalil, za kar si je prislužil plačilni nalog. A ni bilo dovolj, groziti je začel še s samomorom, pa mu je zdravnik po hitrem postopku izdal napotnico in nalog za prevoz z rešilcem.