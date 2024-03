KONJIŠKA KRONIKA Tatinski teden

Konjiški policisti so v soboto na delu zasačili storilce, ki so vlamljali v eno od zreških podjetij. Odvzeli so jim prostost in spisali kazensko ovadbo za državno tožilstvo. Sicer pa so v minulem tednu izrazito prevladovale tatvine.

Teden se je slabo začel za lastnika osebnega vozila, ki so ga ukradli v Zbelovem, pa tudi njegovega sokrajana, ki je prijavil, da mu je nekdo namerno poškodoval telefon.

V Ločah je občan ostal brez Iphona serije 14, v Vitanju pa je šofer ugotovil, da je neznanec z njegovega tovornjaka pobral nekaj delov.

Zgodbe o krajah goriva na avtocestnih počivališčih že dobro poznate, ponovila se je v Tepanju, dodajamo pa še primer, ki sodi v isto kategorijo. Občanka je na enem od konjiških bencinskih servisov natočila gorivo, plačala nič, in odpeljala.

Da se počasi približuje čas, ko se bo treba zelo ukvarjati s travo, je že zelo zgodaj spoznal krajan v Resniku, ki mu je iz gospodarskega poslopja nekdo ukradel kosilnico, priljubljeno »bečeesko«.

Pa še končajmo tam, kjer smo začeli, v Zrečah. Nekdo se je spomnil, da bi mu prav prišle registrske tablice, pa jih je ukradel z vozila.