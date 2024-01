KONJIŠKA KRONIKA Strešnik na avto, pijan tolkel pri sosedi

Glavnina neljubih dogodkov, ki so jih konjiški policisti obravnavali v minulem tednu, se je nanašala na ceste. K sreči se je samo ena prometna nesreča končala s telesnimi poškodbami in še te so bile lažje, policisti pa so ujeli dva pijana voznika, zabeležili so dva primera pobegov s kraja nesreče in prav toliko tako imenovanih klasičnih nesreč. S tem pa njihovega dela na cestah še ni bilo konec.

Smolo sta imela voznika, ki sta pozabila, ali pa tudi ne, da brez vozniške nihče ne sme za volan. Ko to ugotovijo policisti, je že prepozno. Tako se je voznik avtomobila v Spodnjih Stranicah moral posloviti od svojega jeklenega konjička, saj mu je vozniška potekla. Ustrezne licence ni imel niti traktorist na Rogli, ki je povrhu še pozabil, da cesta in alkohol ne gresta skupaj. Tudi on jetraktorju pomahal v slovo, kršitelja pa se bosta srečala še pri sodniku za prekrške.

Še vedno smo na cestah. V Vitanju je voznica peljala skozi naselje, ko ji je na avto priletel strešnik. Nekaj škode je, nikomur se k sreči ni nič zgodilo, se bo pa lastnik zgradbe moral malo pogovoriti z oškodovanko in seveda zavarovalnico.

Že dolgo nismo pisali o hišnih ljubljenčkih. Na Selskem vrhu je lastnik psa spoznal, da ga kazen lahko doleti, če njegov pes ni ustrezno zavarovan, pa naj bo še tako prijazen. Kakšno bodo dodali tudi na veterinarski upravi.

Končajmo s starimi dobrimi kršitvami javnega reda in miru. Konjičan se je tistega večera primerno okajen vračal domov, spotoma je še malo zaropotal po vratih sosede. Ta se je najbrž zelo prestrašila in je poklicala policiste, ki so kršitelja najprej zbudili, potem pa mu pod nos pomolili plačilni nalog.