KONJIŠKA KRONIKA Štirje »prosti« dnevi policistov, na Rogli znova »driftali«

V primerjavi s prejšnjimi obdobji so konjiški policisti v zadnjem tednu imeli kar štiri dneve, ko jim ni bilo potrebno posredovati, kar v celoti velja tudi za vikend. To še ne pomeni, da niso imeli česa početi ali da jim ne bi bilo potrebno v službo, je pa malo miru vselej dobrodošlo.

Kljub vsemu se je v treh »delovnih« dnevih nabralo nekaj dogodkov. Prva tema so denarnice Najprej jo je v torbici – odloženi v nakupovalnem vozičku – pogrešila občanka, druga občanka pa je policistom naznanila, da jo je pozabila v enem od konjiških lokalov. Seveda jo je medtem nekdo že pospravil. V obeh primerih bosta ovadbi romali k tožilcem, prav veliko koristi od tega pa oškodovanki najbrž ne bosta imeli.

Očitno si vozniki s čudnimi nagnjenji ne morejo kaj, da se ne bi vozili po nogometnem igrišču na Rogli. »Driftanje«, kakor temu pravijo, pač ni v ponudbi turističnega centra, je pa na rednem meniju policistov in tožilcev, ki takšno vožnjo obravnavajo kot poškodovanje tuje stvari.

Zabavno je moralo biti v Ločah. V enem od stanovanjskih blokov so sosedom s kričanjem kratili spanec. Ali je šlo za prepir, glasno zabavo ali pa nekoliko pojačano verbalno komunikacijo, naši viri ne navajajo, policistov to niti ni preveč zanimalo. Napisali so plačilni nalog in odnesli pete.