KONJIŠKA KRONIKA Štirje pobegi in ženski ravs

Kar štiri prometne nesreče s pobegom so minuli teden obravnavali konjiški policisti. Vse so se pripetile na parkiriščih, po dve v Slovenskih Konjicah in Zrečah. V Resniku pa je v soboto prišlo do tragične delovne nesreče, v kateri je med vožnjo po kolovozni cesti umrl 74-letni traktorist, ki je zapeljal na rob, se večkrat prevrnil in med prevračanjem padel iz kabine.

Pa začnimo znova pri gostinskih lokalih in redko videnih prizorih, ko si v lase skočita pripadnici nežnejšega spola. To se je v soboto zgodilo v okolici Slovenskih Konjic, ko je ena od gostij v bifeju udarila znanko in jo lažje ranila. Kaj sta imeli protagonistki, bo ugotavljal pristojni organ, ki bo enako moral storiti tudi v primeru, ki prav tako izvira iz okolice Konjic. Občan je prijavil, da mu znanec grozi z napadom na življenje in telo. Policisti so si vse skupaj zapisali in o tem obvestili tožilce.

Policija pogosto opozarja na nepridiprave, ki na spletu prežijo na lahkoverneže. To je okusil Tepanjčan, ki mu je nekdo s tekočega računa pobral večjo vsoto denarja.

Drugačno vrsto kraje si je privoščil nekdo, ki je s konjiške garažne hiše snel osem plastičnih tabel z izpisanimi številkami parkirnih prostorov. Čemu mu bodo služile in kako jih kani uporabiti, lahko samo ugibamo.

Penzion v prostorih za pridržanje pa si je prislužil voznik, ki so ga v Konjicah ujeli z 0,79 miligrami alkohola. Vozniške mu niso vrnili, morda mu jo bo sodišče, temačne prostore policijske postaje pa je zapustil s spoznanjem, da bo v nabiralniku kmalu ugledal še obdolžilni predlog.