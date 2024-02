KONJIŠKA KRONIKA Razbijali ograje in igrala, prijavila poskus vloma, ki ga ni bilo

Eden najbolj delovnih tednov je za konjiškimi policisti. Ti so poleg običajnih prometnih nesreč, tatvin goriva in nekaj zadev s področja družinske zakonodaje imeli v delu še kopico zanimivih dogodkov.

Tokrat prednost dajemo razbijačem. Pri zreški osnovni šoli se je nekdo spravil nad betonske koše za smeti, obveščevalno tablo in talne označbe na igrišču, ter jih poškodoval. V Dobravi pri Konjicah je nekoga zmotila lesena ograja ob hiši in jo je malo polomil, lastnica pa se sprašuje, čemu. Druga oškodovanka prihaja iz Loč, tam se je neznani vandal obregnil ob njeno panelno ograjo ob hiši in jo s silo telesa poškodoval.

Nekateri so bili začudeni, ko so v ribniku v konjiškem mestnem parku opazili otroški tobogan. Nekdo ga je pred tem odmontiral in vrgel v vodo.

V isto kategorijo lahko uvrstimo tudi sum vloma v nenaseljen stanovanjski objekt v okolici Konjic. Policisti so ugotovili, da ne gre za kaznivo dejanje, temveč se prijaviteljic ne želi izseliti iz objekta, ki ni več v njeni lasti. Protagoniste so usmerili na pristojne službe.

Spletnih goljufov ne manjka, to je občutili nekateri Konjičani, ki so dopustili, da je neznanec preko internega od njih izvabil podatke o transakcijskih računih in jim pobral denar.

Za zaključek še nekaj glasbe. Kot se ob koncu tedna spodobi, se ljudje malce sprostijo ob zvokih priljubljenih izvajalcev, a se pri tem ne sprašujejo o glasbenem okusu drugih, še manj pa ne o decibelih, ki jih normalno uho še prenese. Sredi Konjic si je kršitelj z glasnim izkazovanjem privrženosti določenemu glasbenemu slogu gotovo nabral nekaj simpatizerjev in še veliko več nasprotnikov. Policisti ga o glasbenem okusu niti niso spraševali, temveč so mu napisali plačilni nalog.