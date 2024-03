KONJIŠKA KRONIKA Pripeljal v živo mejo, drogirana voznica

Minuli teden so bili na Konjiškem v ospredju vlomi v stanovanjske objekte in prometne nesreče. Med njimi so bile tudi tri s pobegom.

Za prometni nesreči v Konjicah in Tepanju lahko rečemo, da gre za povsem klasični pobeg s kraja, ko voznik na parkirišču oplazi ali trči v drug avto, nato pa doda plin v upanju, da nihče tega ni videl. Takšne kršitelje je skoraj nemogoče izslediti.

Drugače pa je bila v Zrečah, ko je neznani voznik – lahko da je bil celo vinjen – pripeljal po napačni strani in smeri vožnje, predvsem pa prehitro, nakar se imel bližnje srečanje z živo mejo ob stanovanjski hiši. Gotovo ga je zaskrbelo, kar poreče lastnik, zato jo je rajši kar ucvrl dalje, popravilo meje pa prepustil oškodovancem.

Pobegniti pa ni uspelo voznici na Stranicah. Ker se je čudno vedla, so ji odredili hiter test na droge, ta je bil seveda pozitiven, kar je kasneje potrdil še strokovni pregled v konjiškem zdravstvenem domu. Vozniško so ji vzeli, v zameno pa dali obdolžilni predlog.

Kot se spodobi, končujemo v enem od konjiških gostinskih lokalov. Nekomu je alkohol očitno preveč škodil, pa je počenjal neumnosti. Razgrajanja so imeli kmalu dovolj in so na ogled povabili tudi policiste. Kršitelja to ni niti malo zmotilo, pa so ga odpeljali s seboj, da je prišel k sebi in zmogel razumeti, da bo moral poravnati račun za nespodobno vedenje.