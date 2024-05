KONJIŠKA KRONIKA Pretepali so se in namesto denarja izgubljali ključe

Policisti na Konjiškem so delovni teden zaokrožili z nedeljskim spektakularnim množičnim pretepom na prireditvenem prostoru v Vitanju. Najprej sta si v lase skočila občana, posredovali so redarji in pri tem uporabili razpršilec, nakar se je v vihtenje pesti vključilo še nekaj obiskovalcev prireditve. Začasna bilanca Majskega Vitanja, kakor se je prireditev imenovala, je šest telesno poškodovanih, še več jih je iskalo zdravniško pomoč. Bilo pa je še nekaj drugih zanimivejših dogodkov.

Če smo doslej ugotavljali, da na Konjiškem radi pozabljajo denar na bankomatih, so tokrat v ospredju izgubljeni ključi. Na policijo so se obrnili kar trije raztreseni občani, ki so jih pogrešili. Prijaviteljica jih je od svoje škode izgubila v konjiškem Hoferju, Zrečan pri tamkajšnji kovinarski šoli ni več našel ključev svojega BMW, naposled je na postajo poklicala še Konjičanka, ki je pogrešila dva ključa z obeskom. Katera vrata odpirala, niso navedli.

Prvomajsko pokanje s karbidom je šlo močno na živce anonimnima prijaviteljicama, ki pa točnih lokacij pokanja nista znali povedati. Pokanje naj bi se slišalo z vseh hribov. Dežurni policist jima je najprej verjetno pojasnil, da pri pokanju prihaja do odmeva, kar daje vtis, da streljajo od vsepovsod, pa tudi to, da je tega dne pokanje dovoljeno praktično ves dan, do trde teme.

Na živce pa je nekomu šel tudi možakar, ki je od Dramelj do Žičke kartuzije fotografiral stanovanjske hiše. Policist ga je malo pregledal, malo povprašal, a ker ni bilo nič, za kar bi ga lahko spravili v postopek, je zadevo samo zabeležil.