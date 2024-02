KONJIŠKA KRONIKA Orožje v avtu, srna na cesti

Poročali smo že o tatvini približno 800 litrov kurilnega olja, ki je izginilo iz cisterne počitniške hiške na Rogli. Policisti so ugotovili, da je olje najbrž začelo izginjati že lanskega avgusta ali pa še prej, saj se lastnik nekaj časa očitno ni mudil na objektu oziroma ni opazil polomljene ključavnice. Zoper neznanega storilca bodo konjiški policisti podali kazensko ovadbo.

Patrulja je v Tepanju ustavila avto, pri sopotniku na prednjem sedežu pa so našli orožje. Za kakšno orožje gre, ne vemo, toda možakar očitno ni imel dovoljenja zanj. Seveda so mu ga zasegli, da pa se ni domov vrnil povsem neoborožen, so mu napisali potrdilo o zasegu. Postopek pa s tem še ni končan.

V Dobrnežu kar pogosto po cesti skače divjad, kar je nazadnje občutila voznica, ki je na cesti proti Slovenskim Konjicah zbila srno. Pločevina je malce zvita, kako je s srno, viri ne navajajo, s primerom se bo odslej ukvarjala zavarovalnica.

Zrečan je prijavil, da so se na parkirišču pred termami, torej tam, kjer je prostor namenjen avtobusom, znašla osebna vozila. Patrulja je pohitela na kraj, jezni lastniki avtomobilov so prebirali listke z nepriljubljeno vsebino, največ od tega pa bo imela državna blagajna.

Konjiški policisti so si ogledali še prizorišče potencialnega vloma v stanovanjsko hišo. A ker vlomilcu ni uspelo priti vanjo, se je končalo s poškodovanjem tuje stvari. Zakaj je odnehal, ve le sam, so pa ugotovili, da je verjetno doma pozabil vlomilsko orodje, saj je vrata skušal ukloniti s silo telesa, a se niso dala.