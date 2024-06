KONJIŠKA KRONIKA Občanka na strehi, prebunkal ga je znanec

Delo konjiških policistov v minulem tednu bi lahko označili za precej raznoliko. Prometne in delovne nesreče, poškodovanja stvari, kraje goriva in podobne zadeve so bile na njihovem urniku. Bilo pa je tudi nekaj posebnih dogodkov.

Prejšnji teden se je začel z dokaj nevsakdanjim prizorom, ko je se občanka znašla na strehi stanovanjskega bloka. Ljudje so pogledovali navzgor in se spraševali, le kaj tam počne, prihiteli so gasilci, reševalci, policisti in zadeva se je srečno končala. Odpeljali so jo v vojniško psihiatrično bolnišnico, pristojnemu CSD pa napisali obvestilo.

Kazensko ovadbo si je prislužil Konjičan, ki se je s pestmi spravil na znanca. Imela sta nekaj neporavnanih računov, ki zdaj niso nič bolj poravnavi. Posredi so bile še droge, vse skupaj so policisti zajeli v kazensko ovadbo, ki jo bodo tožilci v kratkem preučili.

Če morda niste vedeli, vas tudi žaljenje drugih lahko udari po žepu. To je občutil Ločanka, ki je nekaj krepkih povedala sosedu. Če je kasneje jezikala tudi pred policisti, ki so ji prinesli plačilni nalog, ni znano.

Ko bo možem postave padel v roke, si bo kazensko ovadbo prebral tudi tisti, ki je prvega junijskega dne v Zrečah namerno poškodoval parkiran tovornjak. To bi lahko storil, ker ga ta motil, morda pozna lastnika in mu gre na živce, morda se je vanj zaletel, ali pa je to storil kar tako.