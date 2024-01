KONJIŠKA KRONIKA Lažna prijava in lažni kredit

Šest prometnih nesreč so konjiški policisti obravnavali v zadnjem tednu. Pri vseh je nastala gmotna škoda, sobotna nesreča na Industrijski cesti v Slovenskih Konjicah pa se je končala tudi s hujšima telesnima poškodbama pri dveh udeležencih. V dveh primerih sta povzročitelja odpeljala s kraja, zato bosta odgovarjala še za pobeg.

Za nami je sicer teden, ko na Konjiškem niso pozabljali denarja v režah bankomatov ali imeli preglavice s štirinožci, ki radi grizejo. Je pa krajanka iz Črešnove policistom razložila, da je na spletu urejala kredit v tujini in se pustila peljati na limance. Večkrat je neznancu nakazala različne zneske, ti so zdaj kdo bi vedel kje, kredita pa tudi od nikoder. S kazensko ovadbo se bo ukvarjalo tudi tožilstvo, le da še ne vemo s kom.

Plačilni nalog je na domačo mizo jezno vrgel Ločan, ki je prejšnji teden naznanil prekršek, ki pa ga ni bilo. Lažne prijave policistom jemljejo dragoceni čas, pa so si ga vzeli še za pisanje globe.

Pozitivne zgodbe so redke, tole pa je ena takšnih. V Kraberku je možem postave na kraju uspelo ujeti storilce, ki so vlomili v avto. Pridržali so jih ter jim bržčas navrgli tudi kakšno o lepih manirah in poštenosti, potem pa vse skupaj predali celjskim tožilcem.